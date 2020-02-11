Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о достижении сына — он впервые возглавил рейтинг бойцов вне весовых категорий по версии сайта Sherdog.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, рейтинги меняются, а задача Хабиба — оставаться на первых позициях. Он отметил, что в 2003-2008 годах Федор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Тренер добавил, что сейчас у России есть хорошие бойцы, которые могут продолжить эту эстафету. В пример специалист привел Петра Яна, Ислама Махачева, Забита Магомедшарипова, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова.

«Больше всего меня радуют перспективные, одарённые молодые бойцы России», — написал Нурмагомедов-старший в своем Instagram.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Порье, одолев того удушающим приемом в третьем раунде.