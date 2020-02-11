Австрийский нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, представители 30-летнего форварда сборной Австрии предложили услуги клиента железнодорожникам.

Отметим, действующее соглашение Марко Арнаутовича с шанхайским клубом истекает 31 декабря 2022 года

В течение своей карьеры австриец выступал в составе таких клубов, как голландский «Твенте», миланский «Интер», бременский «Вердер», английский «Сток Сити» и лондонский «Вест Хэм», из которого в 2019 году нападающий и перешел в «Шанхай СИПГ». В этой же команде в данный момент выступает экс-игрок «Зенита» Халк.

В текущем сезоне Арнаутович сыграл одну встречу, в которой забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется сербским нападающим Александаром Прийовичем, который выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Иттихад».