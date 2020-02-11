У бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles заблокировали счет из-за долгов.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, московский клуб смешанных единоборств оказался должен 9 400 рублей. Отмечается, что кредиторам не удалось найти ММА-клуб по месту регистрации на Скаковой улице. Также сообщается что счета клуба сразу в двух банках заморозили, в результате чего работа клуба встала — Eagles MMA Moscow не работает, это же касается сайта, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов.

Ранее стало известно, что российский чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере возглавил сводный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории по версии портала Sherdog.