Чешский защитник польской «Краковии» Давид Яблонски, ранее выступавший в составе томской «Томи», признан виновным в договорных матчах в Чехии.

Об этом сообщает Seznam Spravy. По информации источника, Яблонски принимал участие в договорных играх во времена выступлений за «Теплице». Информация об этом обнародовалась после того, как полиция получила в распоряжение переписки из WhatsApp. Отмечается, что Давид Яблонски был под подозрением в 2013 году, но заседания в суде начались только в 2016 году, когда он уже играл за «Томь». Известно, что защитник несколько раз обжаловал решение суда, но безуспешно. Игрок будет подвергнут дисквалификации.

Напомним, в составе «Томи» Яблонски провел семь матчей в сезоне-2016/17.