Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

В Роттердаме в рамках первого круга турнира АТР начался матч между россиянином Кареном Хачановым и представителем Италии Фабио Фоньини.

Встреча, которая стартовала в 15:30 по московскому времени, проходит на крытом хардовом корте комплекса Rotterdam Ahoy.

Ранее эти теннисисты пересекались на кортах дважды: одну победу одержал Хачанов, одну — Фоньини. Хачанов идет на 17-й строчке в рейтинге АТР, Фоньини — на 11-й.

Предыдущим турниром обоих спортсменов был Открытый чемпионат Австралии, на котором россиянин дошел до третьего круга, вылетев от Ника Кирьоса в пятисетовом поединке. Итальянски теннисист прошел чуть дальше, уступив в 1/8 финала Теннису Сандгрену.

Отметим, 10 февраля Хачанов и Фоньини встретились в парном разряде: россиянин в паре с Андреем Рублевым уступил Фоньини в паре с Робином Хасе.