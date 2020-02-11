Основатель и председатель совета директоров «Тинькофф Банк» Олег Тиньков рассказал о спонсорстве российской премьер-лиги.

По словам Тинькова, он не собирается ходить на футбол и смотреть его, за исключением «Зенита», так как основатель банка из Петербурга и считает «Зенит» единственной командой европейского уровня. Он отметил, что так решил «Тинькофф Банк», у банка миллионы владельцев карт являются футбольными болельщиками, и их банк хочет поддержать. Тиньков добавил, что бюджет на маркетинг и спонсорство составляет 10 миллиардов рублей в 2020 году.

«Пусть как хотят, так и тратят», — заявил Тиньков в своем Instagram.

Он подчеркнул, что все его слова от 2014 года в силе, ведь он не принимает операционные решения в банке, а является только акционером, который не лезет в управление.

Ранее стало известно, что российская премьер-лига обрела нового титульного спонсора. Им станет «Тинькофф Банк». В данный момент идет решающая стадия переговоров.

Контракт между банком и лигой предусматривает переименование чемпионата России. Теперь турнир официально станет называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».