Кугаевский индивидуально готовит Гараничева, Логинова и Старых к ЧМ

Вице-президент СБР Валерий Польховский рассказал о подготовке российских биатлонистов к чемпионату мира в Италии.

По словам Польховского, 26 гонок без медалей наталкивают на какие-то мысли. Функционер считает, что причину такого выступления должны определить тренеры национальной команды. Польховский отметил, что сейчас не стоит паниковать, ведь у сборной была пара недель подготовки перед ЧМ, и больший акцент был сделан на индивидуальную работу.

Вице-президент добавил, что с согласия тренеров сборной к некоторым спортсменам приехали личные тренеры. Так, Максим Кугаевский поможет Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову.

«Много было разговоров о патронах, этот вопрос закрыт. Были проблемы с подготовкой структуры лыж, этот вопрос отчасти тоже закрыт», – сказал Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».