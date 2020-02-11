Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в любви к турниру SPb Ladies Trophy.

По словам Касаткиной, она обожает турнир в Петербурге, это самый любимый ее турнир. Спортсменка отметила, что в 2018 году она приехала сюда в лучшем состоянии, но здесь случился ее взлёт, и Касаткина всегда приезжает с этими мыслями.

«Я влюбилась в этот турнир. Мне всё равно на календарь, хочу приезжать в Петербург вне зависимости от того, куда мне потом надо ехать», — сказала Касаткина, слова которой приводит «Матч ТВ».

Отметим, в матче первого круга турнира SPb Ladies Trophy в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина проведет матч первого круга против соотечественницы Екатерины Александровой. Игра пройдет 11 февраля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.