Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отказался комментировать возможный переход российской фигуристки Станиславы Константиновой в его группу.

«Не спрашивайте меня об этом, пожалуйста», — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Ранее стало известно, что Станислава Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что сама фигуристка и тренер комментировать прекращение сотрудничества отказались.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 26-го по 29-е декабря, 19-летняя спортсменка показала 13-й результат из 16 участников. Константинова упала в произвольной программе и лишила себя возможности подняться на пьедестал. Таким образом, Константинова не приняла участие на чемпионате Европы.