Российская фигуристка Станислава Константинова покинула группу тренера Валентины Чеботаревой.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что сама фигуристка и тренер комментировать прекращение сотрудничества отказались.

Отметим, Константинова является серебряным призером этапа Гран-при 2018 года в Финляндии. Кроме того она завоевала бронзовую медаль Универсиады 2019 года в Красноярске.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Станислава Константинова была первой запасной сборной России.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 26-го по 29-е декабря, 19-летняя спортсменка показала 13-й результат из 16 участников. Константинова упала в произвольной программе и лишила себя возможности подняться на пьедестал. Таким образом, Константинова не приняла участие на чемпионате Европы.