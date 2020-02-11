Немецкий тренер Юрген Клинсманн покинул пост наставника берлинской «Герты» спустя 2,5 месяца после назначения.

Об этом на своем официальном сайте сообщает берлинский клуб. Отмечается, что Клинсманн сам выразил желание прекратить работу во главе команды. При этом специалисте клуб потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе – 78 миллионов евро.

Сам Клинсманн написал на своей странице в Facebook, что как главный тренер он нуждается в доверии. Клинсманн отметил, что сплоченность и концентрация – наиболее важные элементы работы, и если эти факторы не гарантируются, то он не может раскрыть свой тренерский потенциал.

«После долгих раздумий я решил подать в отставку с поста главного тренера «Герты» и вернуться к своей изначальной долгосрочной роли в наблюдательном совете», — написал Клинсман.

Напомним, Юрген Клинсман назначен наставником берлинской «Герты» в конце ноября 2019 года. Немецкий клуб расторг контракт с тренером Анте Човичем по обоюдному согласию сторон, а соглашение «Герты» с Клинсманом было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, Юрген Клинсман является бронзовым призером чемпионата мира 2006 года у руля сборной Германии. Он также возглавлял мюнхенскую «Баварию» и национальную команду США.

В данный момент берлинская «Герта» идет на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 23 очка.