Президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе в Instagram огласила состав национальной команды на «Ски Тур», который будет проходить с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

В состав мужской сборной вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

Женскую команду представят Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская и Алия Иксанова.

Ранее на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) в мужском масс-старте на 15 км свободным стилем победу одержал россиянин Александр Большунов. В женской гонке с общего старта на десять километров свободным стилем победила норвежская лыжница Тереза Йохауг.