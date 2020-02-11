Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин должен принять решение о своем будущем в ближайшее время. Причина — «Сочи» отправляется на третий сбор, поэтому Кокорина ждут в клубе к этому времени.

«Решение он должен принять сейчас, потому что у нас третий сбор, и если он приходит, то надо сыгрываться. Хотя есть многие ребята, с которыми он играл, он их всех знает, сейчас ещё появятся люди. Поэтому будем надеяться, что его смятения пройдут», — приводит слова Ротенберга «Р-спорт».

Третий сбор «Сочи» состоится там же, где и второй — в Турции. Кокорин проходил сбор в турецком Белеке, находясь в расположении «Зенита-2». Кокорин принял участие в двух контрольных матчах.