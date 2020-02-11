Дзюба и Кержаков сыграли в теннисбол с Касаткиной и Кузнецовой

Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Михаил Кержаков сыграли в футбол на теннисном корте с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

По словам Дзюбы, он был приятно удивлен, потому что теннисистки фантастически играют. Футболист отметил, что даже лучше, чем он в теннис. Дзюба изъявил желание сыграть с ними и в теннис сразился. Капитан сборной России, слова которого приводит «Матч ТВ», заметил, что Касаткина действовала как Надаль, покрывая весь корт.

Касаткина рассказала, что ей очень понравилось. Она поблагодарила Дзюбу за сравнение с Надалем и отметила, что благодарна игроку за то, что тот не стал сравнивать ее с Джоковичем.

«Я единственная в нашей команде без замен отыграла, кстати», — добавила теннисистка.