Все фанаты смешанных единоборств смотрят поединки в первую очередь ради красивых нокаутов, но иногда одним этим не обходится — бойцы не только падают на канвас, но и получают травмы, от которых стынет кровь.

Такие нокауты в UFC происходят нечасто, и большинство остались в памяти поклонников надолго. Последний жуткий, но не самый критичный случай — рассечение губы Алистара Оверима. По голландцу прошелся новичок UFC Жаирзинью Розенструйк. Фатальный удар случился за четыре секунды до конца боя, после него поединок сразу же был остановлен.

Еще одна свежая травма произошла с Майком Перри, который летом 2019-го получил жуткий перелом носа после ударов бразильца Висенте Люке. Нос Майка искривился и стал похож на английскую S, но врачи сумели поправить ситуацию, и сейчас Перри выглядит так, будто ничего и не было.

Перенесемся в 2004 год. Тим Сильвия встречается с Фрэнком Миром в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе. Казалось бы бой должен был продлиться полностью, но уже на 50-й секунде первого раунда Мир провел армбар. Правда, американец перестарался и переломил руку соперника пополам. Через семь лет кровожадный Мир провел болевой прием кимура Антонио Ногейре, сломав тому руку. За этот прием Фрэнк мир получил награду «Лучший болевой прием 2011 года».

В 2013 году Джон Джонс во время очередной защиты титула бился с Челом Сонненом. Можно сказать, что боец нанес травму сам себе: во время граунд-энд- паунда Джонс так уперся левой ногой в канвас, что большой палец не выдержал нагрузки и переломился. Это не помешало Джонсу добить Соннена в партере руками и локтями, не обращая никакого внимания на перелом.

Одна из самых жутких травм в истории ММА — перелом голени Кори Хилла в 2008-м. В поединке с Дейлом Харттом Кори провел лоукик, но соперник приподнял ногу, в результате чего по трагической случайности нога Хилла переломилась напополам. Бой был остановлен, а Хартту присудили победу техническим нокаутом.

Столь же ужасная травма случилась с великим Андерсоном Силвой. Бразилец также сломал ногу в ситуации, которая проходила по тому же сценарию, что у Кори Хилла. Эта травма и это поражение поставили окончательный крест на амбициях Силвы вернуть чемпионский пояс UFC.