Все фанаты смешанных единоборств смотрят поединки в первую очередь ради красивых нокаутов, но иногда одним этим не обходится — бойцы не только падают на канвас, но и получают травмы, от которых стынет кровь.

Такие нокауты в UFC происходят нечасто, и большинство остались в памяти поклонников надолго. Последний жуткий, но не самый критичный случай — рассечение губы Алистара Оверима. По голландцу прошелся новичок UFC Жаирзинью Розенструйк. Фатальный удар случился за четыре секунды до конца боя, после него поединок сразу же был остановлен.

Алистар Оверим. Фото: Nevasport/Вероника Перминова

Еще одна свежая травма произошла с Майком Перри, который летом 2019-го получил жуткий перелом носа после ударов бразильца Висенте Люке. Нос Майка искривился и стал похож на английскую S, но врачи сумели поправить ситуацию, и сейчас Перри выглядит так, будто ничего и не было.

Перенесемся в 2004 год. Тим Сильвия встречается с Фрэнком Миром в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе. Казалось бы бой должен был продлиться полностью, но уже на 50-й секунде первого раунда Мир провел армбар. Правда, американец перестарался и переломил руку соперника пополам. Через семь лет кровожадный Мир провел болевой прием кимура Антонио Ногейре, сломав тому руку. За этот прием Фрэнк мир получил награду «Лучший болевой прием 2011 года».

В 2013 году Джон Джонс во время очередной защиты титула бился с Челом Сонненом. Можно сказать, что боец нанес травму сам себе: во время граунд-энд-паунда Джонс так уперся левой ногой в канвас, что большой палец не выдержал нагрузки и переломился. Это не помешало Джонсу добить Соннена в партере руками и локтями, не обращая никакого внимания на перелом.

Джонс. Фото: AP

Одна из самых жутких травм в истории ММА — перелом голени Кори Хилла в 2008-м. В поединке с Дейлом Харттом Кори провел лоукик, но соперник приподнял ногу, в результате чего по трагической случайности нога Хилла переломилась напополам. Бой был остановлен, а Хартту присудили победу техническим нокаутом.

Столь же ужасная травма случилась с великим Андерсоном Силвой. Бразилец также сломал ногу в ситуации, которая проходила по тому же сценарию, что у Кори Хилла. Эта травма и это поражение поставили окончательный крест на амбициях Силвы вернуть чемпионский пояс UFC.

Андерсон Силва. Фото: Instagram,.