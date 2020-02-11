Директор спортивной школы Олимпийского резерва по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова заявила о том, что Станислава Константинова не покидала группу Валентины Чеботаревой.

Слова Меньшиковой приводит агентство ТАСС. «Станислава по-прежнему числится в нашей школе, в группе Валентины Михайловны Чеботаревой», — заявила директор СШОР, добавив, что заявления об уходе из школы от Константиновой не поступало.

По словам Меньшиковой, Константинова на время приостановила тренировки, но еще две-три недели назад тренировалась под руководством Чеботаревой.

Напомним, сегодня в СМИ поступила информация о том, что российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова прекратила сотрудничество со своим тренером Валентиной Чеботаревой.