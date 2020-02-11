Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что вернулась к тренировкам после паузы в занятиях.

«Я вернулась к тренировкам после вынужденной паузы», — сообщила Константинова, чьи слова цитирует агентство ТАСС. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что фигуристка приняла решение прекратить сотрудничество со своим тренером Валентиной Чеботаревой.

Ранее директор СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала, что Константинова не тренировалась около двух-трех недель. Группу Валентины Чеботаревой, по словам Меньшиковой, Станислава Константинова не покидала.

Последним стартом для Станиславы Константиновой на данный момент стал чемпионат России в Красноярске в декабре 2019 года, там она заняла 13-е место и не отобралась в сборную России. На этапах Гран-при текущего сезона Константинова дважды становилась 11-й.