Российская фигуристка Станислава Константинова может продолжить тренировки не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Как стало известно СМИ, Константинова искала новую группу в Санкт-Петербурге и была на просмотре у Вероники Дайнеко и у Алексея Мишина. Оба тренера не стали продолжать сотрудничество с фигуристкой, после чего она начала рассматривать вариант с переездом в Москву.

В то же время директор петербургской СШОР по фигурному катанию Татьяна Меньшикова опровергла слухи об уходе Константиновой от Чеботаревой и заявила, что заявления об уходе из школы от Константиновой не поступало.

Ни сама Станислава Константинова, ни Валентина Чеботарева не давали своих комментариев по поводу этой ситуации.