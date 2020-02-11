Российская фигуристка Серафима Саханович заявила о том, что пропустит Финал Кубка России в Великом Новгороде.

Слова спортсменки цитирует портал РИА Новости. «Не выступлю в Финале Кубка России, нужно закончить второй курс, не буду плотно учиться — отчислят», — сообщила Саханович. Напомним, фигуристка является студенткой техникума УОР-2 Санкт-Петербурга.

Саханович сказала, что продолжает тренировки, однако они проходят не так части и интенсивно, как в сезоне.

«Собираю все прыжки и скольжу», — сказала спортсменка.

Напомним, Финал Кубка России по фигурному катанию состоится с 18 по 22 февраля.

В текущем сезоне Серафима Саханович выступила на одном этапе серии Гран-при по фигурному катанию, а также заняла 12-е место на чемпионате России в Красноярске.