Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом круге турнира АТР500 в Роттердаме.

Встреча прошла на центральном коре площадки «Ахой Роттердам» и заняла 1 час и 19 минут. Счет по сетам 6:3, 6:3 в пользу россиянина. На счету Хачанова 7 эйсов, а его соперник всего единожды подал навылет. Также Хачанов ни разу не совершил за матч двойную ошибку, а Фоньини трижды ошибался при подаче.

Напомним, Фабио Фоньини идет на 11-й строчке мирового рейтинга 52 недель АТР, Карен Хачанов занимает 17-ю строчку. Накануне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли дуэту Фабио Фоньини и Робина Хасе в парном разряде.

В 1/8 финала Карену Хачанову предстоит сыграть с представителем Великобритании Дэниэлом Эвансом.