Российская фигуристка Станислава Константинова провела первую тренировку в Академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Москве.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. Евгений Плющенко комментировать информацию отказался.

Как стало известно СМИ, фигуристка тренировалась на льду Академии, однако пока не принято решение о сотрудничестве. Сегодня Константинова сообщила, что после вынужденной паузы она вновь приступила к тренировкам, также она выложила фото с тренировки в соцсетях.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Станислава Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой и ищет себе нового тренера. Ни спортсменка, ни ее наставник информацию не комментировали.