Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в рамках первого круга турнира WTA SPb Ladies Trophy.

Встреча прошла на корте «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге и заняла три сета. Теннисистки провели на площадке 2 часа и 34 минуты. Счет в матче 7:6, 1:6, 7:5 в пользу Кудерметовой. В первом сете россиянка вырвала победу у казахстанской спортсменки на тай-брейке со счётом 7:4.

Во втором круге турнира Веронике Кудерметовой предстоит провести матч против теннисистки из Нидерландов Кики Бертенс. Эта спортсменка получила второй номер посева на турнире после Петры Квитовой.

Также сегодня, 11 февраля, на турнире проведет матч россиянка Светлана Кузнецова, а также сыграют между собой Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.