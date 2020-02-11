Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался по поводу выступления своей подопечной Софьи Самоделкиной на Первенстве России по фигурному катанию в Саранске.

По мнению Давыдова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», для того, чтобы на равных бороться с фигуристками из Самбо-70, отделения «Хрустальный», где работает Этери Тутберидзе, нужны четверные прыжки. На Первенстве России Самоделкина исполнила три тройных акселя в двух программах, но стала четвертой.

«Сейчас конкуренция с ними действительно упирается в умение делать такие прыжки. Мы над этим работаем, но пока не наработали так, как нужно, чтобы его вставлять», — сказал Давыдов, отметив, что разучиванию новых элементов мешает график, и это задача для конца сезона.

Напомним, первые три места на Первенстве России завоевали ученицы группы Этери Тутберидзе.