Российский теннисист Даниил Медведев высказал свое мнение по поводу своего возможного выступления на Олимпийских играх в Токио.

Слова спортсмена цитирует испанское издание Marca. Медведев отметил, что его печалит тот факт, что каждую неделю он проходит проверки со сторон всех антидопинговых агентств различных стран мира.

«Я бы хотел выступить на Олимпиаде в Токио под российским флагом. Впереди еще несколько месяцев, посмотрим, какое решение будет принято в итоге», — заявил Медведев.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Отметим, в скором времени Россия примет участие в судебном процессе с WADA по поводу санкций в адрес российского спорта. Согласно решению исполкома WADA, Россию отстранят от международных соревнований на 4 года.