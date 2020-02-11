Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о своем уходе из группы Валентины Чеботаревой в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга.

В интервью агентству ТАСС Константинова заявила, что прекратила сотрудничество со своим тренером. «Я благодарна ей за проведенные со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила», — заявила фигуристка.

Константинова надеется, что и дальше ее отношения с Чеботаревой будут такими же добрыми. «Сейчас я возобновила тренировки, буду постепенно входить в рабочий режим», — заключила Константинова.

Напомним, сегодня также появилась информация о том, что Константинова провела тренировку на льду академии Евгения Плющенко в Москве. Решение о сотрудничестве двух сторон еще не принято.