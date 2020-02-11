Российского бойца смешанного стиля Григория Попова исключили из промоушена UFC после двух поражений.

Об этом сообщает портал MMAJunkie. В рамках UFC Григорий Попов провел два боя. В июне 2019 года он дебютировал в промоушене на турнире UFC 238, проиграв Эдди Уайдленду. Второй бой Попов провел в Москве на турнире UFC Fight Night, где в андеркарде проиграл Дэйви Гранту.

Бойцу из России сейчас 35 лет, до подписания контракта с UFC он провел в смешанных единоборствах 15 поединков и дважды проиграл.

По информации портала, вместе с Григорием Поповым UFC приняла решение прекратить отношения со следующими бойцами: Бен Сондерс, Натан Кой, Калиндра Фариа, Джуниор Албини, Сон Джин Сун, Брендон Дэвис и Дэниэл Шпитц.