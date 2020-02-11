Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала переход Станиславы Константиновой из группы Валентины Чеботаревой к другим тренерам.

По словам Татьяны Мишиной в интервью порталу «Спорт день за днем», переход Константиновой в группу Алексея Мишина не состоялся.

«Месяц назад был разговор, но что-то там не получилось. Станислава пошла к Тамаре Москвиной, – не знаю, взяли ее или нет», — сообщила Татьяна Мишина. По мнению тренера, сначала фигуристка приняла решение уйти от Чеботаревой, а только потом уже стала думать, где ей кататься.

Как сообщили СМИ, в школу Тамары Москвиной, где с одиночниками работает Вероника Дайнеко, Константинова тоже не перешла.

Напомним, сегодня Станислава Константинова официально подтвердила, что прекращает сотрудничество с Валентиной Чеботаревой.