Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, что Екатерина Глазырина не сможет принять участие в чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Слова Драчева прозвучали в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». На вопрос о том, готова ли сборная России к нападкам от других стран по теме допинга, Драчев ответил, что по действующим членам сборной Александру Логинову и Ирине Старых нападки уже закончились.

«Что касается Кати Глазыриной, то она, к сожалению, приболела, на чемпионат мира поехать не сможет. У нее температура, она будет восстанавливаться», — добавил Драчев. Ранее он говорил о том, что ее кандидатура рассматривается для включения в сборную на ЧМ.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует в четверг, 13 февраля, смешанной эстафетой.