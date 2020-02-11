Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Рублеву удалось победить соперника за 56 минут. Встреча заняла два сета — 6:2, 6:3 в пользу Рублева. Отметим, в личных встречах счет между спортсменами сравнялся: и Рублев, и Басилашвили одержали по две победы.

За матч Рублев совершил 6 подач навылет, его соперник сделал всего три эйса. Также на счету Рублева не оказалось двойных ошибок, в то время, как Басилашвили восемь раз ошибся на подаче.

В рамках 1/8 финала турнира в Роттердаме Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.

Ранее в 1/8 финала турнира в Роттердаме пробился еще один россиянин Карен Хачанов, который в двух сетах обыграл Фабио Фоньини из Италии.