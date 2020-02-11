СКА начал матч против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА начал встречу против хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на официальном сайте ХК СКА здесь.

Победная серия СКА в чемпионате составляет пять матчей. Армейцы взяли верх над восемью соперниками из последних девяти, проиграв московскому ЦСКА. «Амур» после неудачной серии в девять поражений подряд выиграл уже четыре встречи.

На данный момент команда Алексея Кудашова занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 55 матчей. Армейцы набрали 79 очков и обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Соперники СКА из Хабаровска идут на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав лишь 52 балла.