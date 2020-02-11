Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о состоянии здоровья своего ученика, фигуриста-одиночника Андрея Лазукина.

Слова Мишина цитирует АБН. «У него разрыв связки правого коленного сустава, он мучился весь год», — рассказал тренер, добавив, что Лазукин не катается уже два месяца и находится в Москве на консилиуме врачей. Они должны решить, потребуется ли фигуристу операция или возможно решить проблему консервативным лечением.

По словам Мишина, разрыв связки Лазукина был диагностирован на обследовании в Эстонии, ранее в России специалисты считали эту травму обычным растяжением.

Напомним, Андрей Лазукин неудачно провел сезон-2019/20, он занял 12-е место на чемпионате России и не попал в сборную на главные старты сезона.