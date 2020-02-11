Петербургский СКА проигрывает хабаровскому «Амуру» после первого периода в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Текущий счет в матче 1:0 в пользу «Амура». Единственная шайба в матче была заброшена на 19-й минуте встречи, ее автором стал защитник хабаровчан Ондржей Витасек. В голевой атаке также поучаствовали Кирилл Рассказов и Антон Лазарев.

Хоккеисты СКА нанесли за первые двадцать минут игры 11 бросков по воротам соперника, но забросить шайбу не смогли. Также команда Алексея Кудашова дважды не смогла реализовать большинство после удаления игроков «Амура» Александра Горшкова и Дениса Голубева.

Команды проведут на льду еще два периода, ссылку на прямую трансляцию можно найти здесь.