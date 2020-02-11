В Москве сегодня, 11 февраля, скончался ветеран московского «Спартака», чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд.

Информацию об этом сообщил экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян. «Умер. Сердце», — сообщил Мирзоян, чьи слова цитирует портал РИА Новости. Бывшему игроку «Спартака» было 77 лет.

Валерию Рейнгольду стало плохо сегодня во время проведения турнира, посвященного 110-летию со дня рождения Владимира Степанова, бывшего игрока ЦДКА, «Спартака» и «Зенита». Его увезли из манежа на скорой помощи, в больнице Рейнгольд скончался.

В составе «Спартака» Рейнгольд провел семь лет и стал обладателем Кубка СССР и чемпионом СССР, также он выступал за такие команды, как ярославский «Шинник» и воронежский «Труд».