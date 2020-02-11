Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла представительницу США Дженнифер Брэйди в первом круге турнира WTA SPb Ladies Trophy.

Встреча прошла на корте «Сибур-Арены» и заняла два сета. Счет по партиям — 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Ранее эти теннисистки между собой не играли. Американке не помогли победить семь эйсов, а Кузнецова сделала только одну подачу навылет.

В 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге Светлана Кузнецова сразится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая в первом круге участия не принимала и является первым номером посева.

Ранее во второй круг турнира пробились россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Еще одна участница 1/8 финала определится по результатам матча между Дарьей Касаткиной и Екатериной Александровой.