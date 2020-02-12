Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле был сегодня прооперирован в Финляндии и не вернется в строй до конца сезона-2019/20.

Информация об этом появилась на официальном сайте «сине-гранатовых». Врачи диагностировали наличие у нападающего «Барселоны» разрыва проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Велика вероятность того, что Дембеле не примет участия в чемпионате Европы 2020 года в составе сборной Франции, поскольку не успеет восстановиться и набрать необходимую форму.

Дембеле почувствовал дискомфорт в бедре на тренировке команды в начале февраля. Он не успел восстановиться и вернуться к играм после предыдущей травмы, получив новое повреждение. В текущем сезоне Усман Дембеле провел за команду девять матчей и стал автором одного мяча.