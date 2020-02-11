СКА выигрывает у «Амура» после второго периода

Петербургский СКА выигрывает у хабаровского «Амура» после второго периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Петербурге в «Ледовом дворце».
Во втором периоде команда Алексея Кудашова взяла игру в свои руки и забросила в начале отрезка две шайбы. Александр Барабанов отличился с передач Наиля Якупова и Владимира Ткачева. На 28-й минуте встречи шайбу забросил Василий Токранов.
За время второй двадцатиминутки игроки СКА удалялись трижды: Кирилл Марченко оказался на скамейке штрафников из-за задержки, Динар Хафизуллин — из-за грубости, также хоккеисты нарушили численный состав при смене. Соперники из Хаваровска осечками СКА не воспользовались.
Команды проведут на льду еще как минимум один период, ссылку на прямую трансляцию можно найти здесь.
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