Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на заявления о спаде Александра Логинова по сравнению с прошедшим сезоном.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Драчев высказал мнение о том, что французские и норвежские биатлонисты за год добавили гораздо больше, чем Логинов. «Сильно вырос уровень его конкурентов, а наш спортсмен как раз продолжает показывать свой уровень», — отметил глава СБР.

Драчев отметил, что руководство вместе с тренерским штабом и личным тренером спортсмена попыталось провести работу по восстановлению Логинова к чемпионату мира, дать ему возможность максимально реализовать свои возможности в стрельбе и лыжном ходу.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует в четверг, 13 февраля.