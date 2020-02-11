Российская фигуристка Станислава Константинова выложила пост в «Инстаграме» после того, как объявила о том, что уходит от своего тренера Валентины Чеботаревой, у которой занималась 10 лет.

В своем аккаунте фигуристка выложила фотографию с тренировки и подписала ее цитатой: «Мечты играют плохую шутку с теми, у кого их нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 11 Фев 2020 в 7:26 PST

Напомним, сегодня, 11 февраля, Станислава Константинова подтвердила свой уход из группы Валентины Чеботаревой. О том, где дальше будет тренироваться фигуристка, пока неизвестно. Татьяна Мишина, тренер группы Алексея Мишина, подтвердила, что Станислава Константинова хотела перейти к нему, однако что-то не срослось. В школе Тамары Москвиной, по сообщениям прессы, Константиновой также отказали, поэтому фигуристка может продолжить карьеру в Москве.