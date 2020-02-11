Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался от разрыва аорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Евгений Ловчев, сославшись на дочь экс-футболиста.

Ловчев написал, что после того, как ему сообщили о случившемся в манеже «Спартак», он стал звонить дочери Рейнгольда, однако не дозвонился. «Потом она прислала мне сообщение: «У папы разрыв аорты, он на операционном столе». А чуть позже — что он умер», — написал Ловчев.

Напомним, Валерию Рейнгольду сегодня стало плохо в манеже «Спартак» в Москве во время турнира памяти футболиста XX века Владимира Степанова. Бывший футболист потерял сознание, его отвезли на скорой в больницу, где он и скончался спустя несколько часов.

«И вот его не стало. Практически на футбольном поле», — отметил Ловчев, добавив, что 10 лет назад в этот же день умер близкий друг Рейнгольда Юрий Севидов.

Валерию Рейнгольду было 77 лет.