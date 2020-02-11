Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мнением по поводу решения Станиславы Константиновой сменить тренера.

Слова Леоновой приводит портал «Р-Спорт». По мнению фигуристки, потенциал Константиновой еще не раскрыт, но как с ней будет сотрудничать новый тренер, Леонова не знает.

«Все зависит от ее физического состояния. Судя по ее стартам, ее проблемы, наверное, идут из головы», — сказала Леонова, отметив, что тренируется Константинова хорошо, но не умеет стартовать. «Есть люди «плюс старт», есть «минус старт». Судя по всему, у нее второй вариант. Но этому тоже учатся со временем», — сказала фигуристка, добавив, что с опытом это качество может и прийти.

Напомним, Станислава Константинова официально покинула группу Валентины Чеботаревой. Новой школой Константиновой может стать академия Евгения Плющенко.