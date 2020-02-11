Петербургский СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В первом периоде «Амур» вышел вперед стараниями Ондржея Витасека. Во втором периоде команда Алексея Кудашова отыгралась: в начале отрезка по шайбе забросили Александр Барабанов и Василий Токранов.

В третьем периоде незадолго до конца матча хоккеист «Амура» Денис Голубев сравнял счет в матче. До окончания встречи СКА успел забросить победную шайбу, ее автором стал Евгений Кетов, ему ассистировали Антон Белов и Кирилл Марченко.

Победа над «Амуром» позволила СКА достичь отметки в 81 очко и укрепиться на второй строчке в Западной конференции. «Амур» идет на 11-м месте в таблице Восточной конференции в шести очках от зоны плей-офф.