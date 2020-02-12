Российские теннисистки Анастасия Потапова и Светлана Кузнецова сегодня, 12 февраля, сыграют матчи 1/8 финала на турнире WTA в Санкт-Петербурге — SPb Ladies Trophy.

На 14:30 запланирован матч между Анастасией Потаповой и представительницей Австралии Айлой Томлянович. В рамках первого круга Потапова выбила из турнира россиянку Людмилу Самсонову, Томлянович же в трех сетах обыграла пятый номер посева — чешку Маркету Вондроушову.

Светлана Кузнецова во втором круге турнира сразится с первым номером посева — швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич. Начало их встречи назначено на 18:30 по московскому времени. В первом круге Кузнецова оказалась сильнее американской теннисистки Дженнифер Брэйди. Бенчич первый круг пропустила.

Также на турнире сегодня пройдут еще три матча: Ализе Корне сыграет с Еленой Остапенко, Йоханна Конта сразится с Осеан Доден, а Фиона Ферро сыграет с Еленой Рыбакиной.