Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Спортсменки провели на корте «Сибур-Арены» около двух часов, счет по сетам 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Александровой. За весь матч Касаткина сделала один эйс, ее соперница — десять. Также Касаткина чаще допускала оплошности при подаче: на ее счету восемь двойных ошибок. Александрова играла чище, она допустила лишь три двойные ошибки за игру.

Отметим, теперь счет в личном противостоянии Касаткина — Александрова сравнялся: каждая теннисистка одержала по одной победе.

В следующем круге турнира Екатерина Александрова сразится с хорваткой Донной Векич, которая ранее одержала верх над Кристи Эрим Анн из США.