Стало известно, какие российские биатлонисты побегут стартовые гонки на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Турнир стартует уже в четверг, 13 февраля.

Как сообщили телеканалу «Матч ТВ» из тренерского штаба сборной России, было принято решение, что в смешанной эстафете от мужской сборной России примут участие Матвей Елисеев и Александр Логинов. Участником пары в сингл-миксте станет Матвей Елисеев.

На спринтерскую гонку будут заявлены Матвей Елисеев, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Пока неизвестно, кто станет четвертым участником от сборной России.

Также стало известно, что от женской команды в смешанной эстафете примет участие Ирина Старых. Еще одна участница микста не определена: тренеры сделают выбор между Екатериной Юрловой-Перхт и Светланой Мироновой ближе к самой гонке.