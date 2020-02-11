На «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 11 февраля, прошли заключительные матчи первого круга турнира WTA — SPb Ladies Trophy.

В вечернем поединке сразились две российские теннисистки — Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. Спортсменки провели на корте «Сибур-Арены» около двух часов, счет по сетам 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Александровой. За весь матч Касаткина сделала один эйс, ее соперница — десять. Также Касаткина чаще допускала оплошности при подаче: на ее счету восемь двойных ошибок.

Лучшие кадры матча — в фоторепортаже от Nevasport: