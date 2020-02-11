Много сводок с теннисных турниров в Роттердаме и Санкт-Петербурге, печальные новости из Москвы о смерти Валерия Рейнгольда и интрига от фигуристки Станиславы Константиновой, которая решила поменять тренера за неделю до финала Кубка России — в традиционном обзоре главных событий дня от Nevasport.

Константинова подтвердила, что покинула группу Чеботаревой

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о своем уходе из группы Валентины Чеботаревой в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга. Фигуристка заявила, что прекратила сотрудничество со своим тренером и сообщила, что возобновила тренировки, однако в чьей группе будет заниматься, пока неизвестно.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд умер в Москве

В Москве сегодня, 11 февраля, скончался ветеран московского «Спартака», чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд. Бывшему игроку «Спартака» было 77 лет. Как сообщила его дочь, Валерий Рейнгольд скончался от разрыва аорты. Ему стало плохо в манеже «Спартак» в академии им. Федора Черенкова, экс-футболист был доставлен в больницу, где и скончался спустя несколько часов.

СКА дома выиграл у «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе СКА отличились Александр Барабанов, Василий Токранов и Евгений Кетов. За «Амур» по шайбе забросили Ондржей Витасек и Денис Голубев.

Александрова обыграла Касаткину в первом круге SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге. Спортсменки провели на корте «Сибур-Арены» около двух часов, счет по сетам 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Александровой. За весь матч Касаткина сделала один эйс, ее соперница — десять. Также Касаткина чаще допускала оплошности при подаче: на ее счету восемь двойных ошибок. Следующей соперницей Екатерины Александровой на турнире станет Донна Векич из Хорватии.

Кузнецова обыграла Брэйди и вышла во второй круг SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла представительницу США Дженнифер Брэйди в первом круге турнира WTA SPb Ladies Trophy. Встреча прошла на корте «Сибур-Арены» и заняла два сета. Счет по партиям — 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Ранее эти теннисистки между собой не играли. Американке не помогли победить семь эйсов, а Кузнецова сделала только одну подачу навылет. В 1/8 финала Светлана Кузнецова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в первом круге участия не принимала и является первым номером посева.

Кудерметова обыграла Путинцеву в первом круге SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в рамках первого круга турнира WTA SPb Ladies Trophy. Встреча прошла на корте «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге и заняла три сета. Теннисистки провели на площадке 2 часа и 34 минуты. Счет в матче 7:6, 1:6, 7:5 в пользу Кудерметовой. В первом сете россиянка вырвала победу у казахстанской спортсменки на тай-брейке со счётом 7:4. Во втором круге турнира Веронике Кудерметовой предстоит провести матч против теннисистки из Нидерландов Кики Бертенс.

Хачанов победил Фоньини на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом круге турнира АТР500 в Роттердаме. Встреча прошла на центральном коре площадки «Ахой Роттердам» и заняла 1 час и 19 минут. Счет по сетам 6:3, 6:3 в пользу россиянина. На счету Хачанова 7 эйсов, а его соперник всего единожды подал навылет. Также Хачанов ни разу не совершил за матч двойную ошибку, а Фоньини трижды ошибался при подаче. В 1/8 финала Карену Хачанову предстоит сыграть с представителем Великобритании Дэниэлом Эвансом.

Рублев обыграл Басилашвили и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме. Рублеву удалось победить соперника за 56 минут. Встреча заняла два сета — 6:2, 6:3 в пользу Рублева. В рамках 1/8 финала турнира в Роттердаме Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.