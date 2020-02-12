Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал гостевую победу в регулярном чемпионате НХЛ над соперниками из «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на «Пи Пи Джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы».

В первом периоде счет открыл российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, реализовав большинство. Передачами в голевой атаке отметились Сидни Кросби и Крис Летанг. Во втором периоде «Тампа» ответила шайбой россиянина Михаила Сергачева, которому в атаке ассистировали Никита Кучеров и Патрик Марун.

Исход матча был определен только в овертайме, на третьей минуте дополнительного периода в составе «Тампы» отличился Янни Гурд.

Отметим, Евгений Малкин набирает очки уже в пятой игре подряд, Никита Кучеров набирает очки в 12-й игре подряд, что является повторением его личного рекорда.