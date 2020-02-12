Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Андреем Филатовым, рассказала о том, что не жалеет об уходе в одиночное катание.

Слова фигуристки цитирует портал «Спорт-Экспресс». Худайбердиева отметила, что когда ей было 11 лет, в топ-фигуристках была Каролина Костнер, поэтому она думала, что есть еще много времени, чтобы научиться кататься как она.

«А тут Соня Акатьева в 12 прыгает два четверных», — отметила Худайбердиева, заявив, что она в таком же возрасте прыгала с недокрутами тройные. «Вижу, что делают эти девчонки — и понимаю: боже, как же я удачно ушла в танцы. В одиночном сейчас нереально кататься», — заявила фигуристка.

Напомним, на прошедшем в Саранске Первенстве России среди юниоров Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвертое место и не попали в сборную на юниорский чемпионат мира.