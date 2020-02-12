Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил готовность спортсменов сборной России к чемпионату мира по биатлону в Антхольце.

«Наших спортсменов мотивировать не нужно, они готовы на 100-120 процентов», — заявил Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ», отметив, что членам сборной необходима была поддержка, которая и была оказана за предыдущие две недели.

Драчев отметил, что к основной команде присоединились и сервисмены Кубка IBU, чтобы они смогли помогать на должном уровне. «Мы должны быть позитивно настроены, чтобы придавать нашей команде уверенность и силу», — сказал глава СБР.

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует завтра, 13 февраля.