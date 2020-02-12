Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Андреем Филатовым, высказала свое мнение о лидерах из Франции — паре Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

«Я рада за наших, что пусть и с ошибками соперников, но они поставили зажигалку им под попу. Все по делу», — рассказала Худайбердиева в интервью порталу «Спорт-Экспресс». По мнению фигуристки, французская пара очень завышенная и высокомерная, в то время, как дуэты из США — очень открытые.

«Ладно мы малявки, но они и с русскими не очень говорят, со Степановой и Букиным, даже с партнерами по группе», — сказала Худайбердиева, отметив, что ей было некомфортно и она не стала фотографироваться с Пападакис и Сизероном на финале Гран-при в Турине.

Напомним, Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон уступили первую строчку пьедестала на чемпионате Европы в Граце российскому дуэту Виктория Синицина/Никита Кацалапов.